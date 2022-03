Na Blokah zgradili pet neprofitnih stanovanj za mlade družine

Bloke, 22. marca - V občini Bloke so zaključili z gradnjo in ureditvijo petih neprofitnih stanovanj, ki jih bodo ponudili v najem predvsem mladim družinam. Trenutno so v fazi pridobitve uporabnega dovoljenja, takoj zatem bo objavljen razpis za najem, je za STA povedal župan Jože Doles.