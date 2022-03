V Vesni predstavili ukrepe za izboljšanje položaja slovenskega kmeta in kmetijstva

Ljubljana, 21. marca - V luči začetka pomladi so v zeleni stranki Vesna opozorili na težave v kmetijstvu, predvsem pa na slab položaj slovenskega kmeta v družbi. Izpostavili so tudi pomen samooskrbe s prehrano. Vodstvo je ob tem predstavilo ukrepe, s katerimi bi se izboljšalo stanje v kmetijstvu, kot sta dvig prihodkov kmetov in več površin, namenjenih za žito.