Rusija nadaljuje ofenzivo; Kijev zavrnil ultimat Moskve glede predaje Mariupolja

pripravila Simona Grmek

Kijev/Moskva/Bruselj/Ljubljana, 21. marca - Ruske sile so nadaljevale obstreljevanje ukrajinskih mest, med drugim prestolnice Kijev, prvič pa tudi črnomorskega mesta Odesa. Ukrajinska stran je medtem zavrnila ruski ultimat glede predaje v Mariupolju. Danes so se nadaljevala pogajanja ukrajinske in ruske delegacije, ukrajinska kriza pa je tudi v središču pogovorov EU in zahodnih voditeljev.