V SD vložili kandidatne liste v vseh volilnih okrajih

Ljubljana, 21. marca - V SD so danes vložili kandidatne liste v vseh osmih volilnih okrajih po Sloveniji. Predsednica stranke Tanja Fajon je ob tem povedala, da imajo odličen načrt, sposobno ekipo, željo po spremembah in energijo, da delajo drugače. Na volitve se podajajo z 86 kandidatkami in kandidati, med njimi pa je največ žensk in mladih v zgodovini stranke.