Na Severnoprimorskem bodo kandidirali kar trije sedanji poslanci SDS

Nova Gorica, 21. marca - V Novi Gorici so se danes predstavili kandidati SDS v severnoprimorski regiji na bližnjih parlamentarnih volitvah, med njimi so trije sedanji poslanci. V drugi volilni enoti na Vipavskem bo kandidirala Eva Irgl, na Tolminskem Danijel Krivec, na Goriškem pa Elena Zavadlav Ušaj in Tomaž Slokar. Na Idrijsko-Cerkljanskem kandidira Andrej Poglajen.