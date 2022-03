V SAB vlagajo kandidatne liste za državnozborske volitve

Ljubljana, 21. marca - V stranki SAB bodo danes in v torek vložili kandidatne liste za državnozborske volitve v vseh volilnih enotah, danes pa so Državni volilni komisiji predložili podpise šestih poslancev v podporo kandidatnim listam. Ob tem je predsednica stranke Alenka Bratušek poudarila, da je lista sestavljena iz pogumnih, zanesljivih in zaupanja vrednih ljudi.