V Černobilu prvič od ruske zasedbe opravili rotacijo osebja

Dunaj, 21. marca - V jedrski elektrarni v Černobilu so prvič od ruske zasedbe območja nuklearke uspeli opraviti rotacijo osebja, je danes sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Pojasnili so, da so jim ukrajinske oblasti sporočile, da se je polovica osebja po štirih tednih dela v nedeljo vrnila domov, delo pa je začela druga ukrajinska ekipa.