V BiH propad še zadnjih pogajanj o volilni reformi ob posredovanju mednarodne skupnosti

Sarajevo, 21. marca - V Sarajevu so se v nedeljo neuspešno končala štiridnevna pogajanja o volilni reformi v BiH. Predsednik HDZ v BiH Dragan Čović je za neuspeh okrivil vodjo Bošnjakov Bakirja Izetbegovića in menil, da ni pogojev za izvedbo volitev, medtem ko Izetbegović za to ne vidi ovir. Šlo naj bi za zadnje posredovanje mednarodne skupnosti pri pogajanjih.