Pristojni s kampanjo opozarjajo, da najhitrejši včasih ne pridejo na cilj

Ljubljana, 21. marca - Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo trajala do 27. marca in je evropsko usklajena. Ob tem so predstavili novo medijsko kampanjo Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj. Lani je zaradi neprilagojene hitrosti na naših cestah umrlo 49 oseb, v zadnjih devetih letih kar 356.