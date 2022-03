Varuh konkurence preiskuje usklajeno delovanje pri določanju odkupnih cen pšenice

Ljubljana, 21. marca - Agencija za varstvo konkurence je konec februarja proti Mlinu Korošec, Mlinopeku, Mlinotestu, Panviti in Žitu uvedla postopek ugotavljanja kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov in usklajenega ravnanja. Izkazana je verjetnost, da so si izmenjali informacije o odkupni ceni pšenice in usklajeno ravnali pri določanju odkupnih cen pšenice.