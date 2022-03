Silovita eksplozija v tovarni razstreliva na severu Grčije

Atene, 21. marca - V tovarni razstreliva na severu Grčije je davi odjeknila silovita eksplozija, ki so jo slišali celo prebivalci mesta Grevena, ki je od tovarne oddaljeno kakih 20 kilometrov. Na prizorišču so gasilci, ki med drugim ugotavljajo, ali so pod ruševinami ujeti ljudje, poročanje grških medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.