Cene pri nemških proizvajalcih z rekordno rastjo

Wiesbaden, 21. marca - V Nemčiji so se februarja soočili z rekordno rastjo cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih, predvsem zaradi naraščajočih stroškov energije. Potem ko so te cene januarja narasle za 25 odstotkov na letni ravni, je bila v drugem letošnjem mesecu rast 25,9-odstotna, so danes sporočili iz nemškega zveznega statističnega urada.