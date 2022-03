V CD ljubezenske pesmi Južne Italije in bluesovski toni

Ljubljana, 22. marca - Cikel Cankarjevi torki bosta v Klubu Cankarjevega doma (CD) nocoj nadaljevala britanski kitarist in pevec Justin Adams ter italijanski tamburaš, violinist in pevec Mauro Durante. Glasbenika sta se v času, ko je bilo gibanje močno omejeno, ozrla v tradicijo Italije ter posnela ploščo Still Moving.