Hongkong aprila odpravlja prepoved letov v devet držav

Hongkong, 21. marca - Kljub še vedno visokemu številu okužb z novim koronavirusom vlada v Hongkongu ocenjuje, da je vrh pandemije covida-19 že presežen in napoveduje sproščanje ukrepov. Aprila bodo tako lahko začela v to azijsko finančno in gospodarsko prestolnico vnovič leteti letala iz devetih držav, med njimi Velike Britanije, Francije in ZDA.