Tara Vovk še finalistka prvenstva NCAA

Atlanta, 21. marca - Plavalka Ljubljane in univerze v Chicagu Tara Vovk se je prebila na finale vseameriškega študentskega prvenstva NCAA v Atlanti in se na 100 m prsno uvrstila tudi v veliki finale, kjer je zasedla osmo mesto. S tem se je pridružila Sari Isaković, Petru Johnu Stevensu in Damirju Dugonjiću, ki so v preteklosti prav tako tvorili vrh tega tekmovanja.