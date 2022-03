Izzivi prihodnje vlade: V javnem sektorju pričakovanja po urejanju porušenih plačnih razmerij

Ljubljana, 24. marca - Sindikalista Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj pričakujeta, da se bo naslednja vlada takoj lotila urejanja porušenih plačnih razmerij v javnem sektorju. Nemudoma bi morala začeti sistematičen in reden socialni dialog s sindikati, v njem pa na centralni ravni identificirati potrebne popravke in spremembe plačnega sistema, pravi Počivavšek.