V Tivoliju za zaščito labodjega para v veselem pričakovanju začasno namestili ograjo

Ljubljana, 21. marca - Na Tivolskem ribniku od lanske jeseni domuje labodji par. Ker sta laboda v zadnjih dneh začela znašati gnezdo, so zato, da bi imela za gnezdenje in vzgojo mladičev mir, namestili začasno ograjo, so sporočili iz javnega podjetja Voka Snaga. Obiskovalce prosijo, naj se labodoma ne približujejo in naj ju ne hranijo.