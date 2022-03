Jaklitscheva obisk v Nemčiji končala v Severnem Porenju

Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem je lani praznovalo 30 let delovanja, ustanovljeno je bilo namreč z namenom diplomatske pomoči Sloveniji ob osamosvajanju, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Sicer pa je ministrica večdnevni obisk pri Slovencih v Nemčiji zaključila z osrednjo vseslovensko prireditvijo ob materinskem dnevu, kjer je zbrane tudi nagovorila. Izpostavila je, da "tudi ob takih srečanjih, kot je današnje, čutimo, da smo vsi ena velika slovenska družina, Slovenija pa brez meja".

Ob tej priložnosti je podelila priznanji urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Rozini Lovrenčič za ohranjanje slovenske dediščine in požrtvovalnost v slovenski skupnosti v Nemčiji ter za delo in dolgoletno vodenje društva Slovenski zvon v Krefeldu in zakoncema Tatjani in Albinu Doberšek za dolgoletno pomoč in prispevek pri kulturnih in drugih dogodkih slovenske skupnosti v Nemčiji.