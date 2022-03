Slovenska karitas začenja dobrodelno akcijo Ne pozabimo

Ljubljana, 21. marca - Slovenska karitas začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih BiH, Srbije, Severne Makedonije in Albanije, kjer so se ob epidemiji v zadnjih dveh letih socialno-ekonomske razmere še poslabšale, so sporočili iz Slovenske karitas.