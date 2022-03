Vreme: Danes bo jasno

Ljubljana, 21. marca - Danes bo jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo jasno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Primorskem od 0 do 4, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija.

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V sredo in četrtek se bo nadaljevalo jasno vreme. Šibka burja na Primorskem bo v sredo popoldne ponehala. Zjutraj bo temperatura še pod lediščem, čez dan pa bo postopno topleje.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam nekoliko toplejši in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Jasno bo, ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.