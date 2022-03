Krona 34. MTM Narodni dom v rokah Jekaterine Vedenejeve

Ljubljana, 21. marca - Jekaterina Vedenejeva, ki živi in in trenira v Rusiji, zadnja leta pa na velikih tekmovanjih v ritmični gimnastiki zastopa Slovenijo, je zmagovalka 34. mednarodnega turnirja MTM Narodni dom. Vedenejeva je sodnice najbolj prepričala in na "domačem" terenu s 128,600 točke premagala tudi italijansko prvakinjo Mileno Baldassarri (125,100).