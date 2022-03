Štajerska fontana vin ponovno odprla vrata z novo ponudbo

Maribor, 27. marca - Fontana vin, ki so jo pred dvema letoma postavili na posestvu Sončni raj v Vodolah pri Mariboru, je te dni ponovno odprla svoje pipice, prek katerih ponuja vina lokalnih vinarjev. Ob tem so na posestvu postavili še počitniške hišice in postajališče za avtodome, v prihodnje pa načrtujejo še naravni bazen.