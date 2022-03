Snežne razmere v visokogorju

Čez dan se lahko le na dovolj strmih, prisojnih pobočjih lahko sproži kakšen majhen plaz mokrega snega, ali pa ga sprožite ob večji obremenitvi predvsem od poznega dopoldneva do poznega popoldneva. Zjutraj in dopoldne je še vedno precej nevarno za zdrs

Ob ohladitvi je sneg spet pomrznil in se utrdil. Le ponekod v senčnih grapah je lahko še nekaj mehkega napihanega snega. Vetru izpostavljene lege so spihane, tudi do kopne podlage. Na prisojnih pobočjih je v sredogorju marsikje že kopno ali pa je snega malo. Včeraj in v soboto čez dan se je sneg na izrazitih prisojnih legah čez dan le malo ojužil, v bolj osojnih legah pa je ves dan ostal pomrznjen. Sneg se je talil le v nižjih legah.

Vse dni bo jasno in suho ozračje. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Postopno bo topleje. Danes bo temperatura na 1500 metrih okoli -1, na 2500 metrih okoli -5 stopinj Celzija, jutri bo na 1500 metrih okoli 2, na 2500 metrih pa okoli -3, v sredo pa bo na 1500 metrih okoli 5, na 2500 metrih pa okoli 0 stopinj Celzija.

Pred nami je obdobje tipične pomladanske situacije, ko bo prevladoval proces srenjenja snežne odeje. Snežna odeja bo ponoči pomrznila, čez dan pa se bo ojužila in precej zmehčala, zaradi otoplitve vsak dan nekoliko bolj. Sneg se bo na prisojnih legah pričel tudi vse hitreje taliti. Ker bo zrak razmeroma suh, bodo v trdoti precejšnje razlike med prisojnimi in osojnimi legami. Snežna odeja bo večinoma ostala večinoma stabilna, le na pobočjih lahko sprožite kakšen manjši plaz mokrega snega. Nevarnost zdrsa se bo zaradi toplejšega vremena nekoliko zmanjšala, večja previdnost bo potrebna predvsem v jutranjem času.