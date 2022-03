Reporter o medijih in volitvah (21. 3.)

Ljubljana, 21. marca - Silvester Šurla v komentarju Invazija z razlogom piše o političnem osvajanju medijev, ki se dogaja pred volitvami. Avtor meni, da so mediji in njihova podpora odločilni dejavnik za zmago na volitvah in da v od politike vsiljenem medijskem svetu obstaja prostor le za desno ali levo propagando. Meni, da neodvisni mediji ne obstajajo.