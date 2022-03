Poraz bojevnikov zaostril boj za končnico za jezernike

San Francisco, 21. marca - Košarkarji Golden State Warriors so brez poškodovanega superzvezdnika Stepha Curryja v severnoameriški ligi NBA izgubili proti San Antonio Spurs. Slednji so v San Franciscu s košem po odbitku prostega meta 0,3 sekunde pred koncem slavili dramatično zmago s 110:108 in s tem znižali zaostanek za Los Angeles Lakers.