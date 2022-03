Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 3.)

Ljubljana, 20. marca - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o izjavi slovenskega veleposlanika v Podgorici o tem, da bi morala črnogorska vlada čim prej nedvoumno sprejeti in izvesti ukrepe proti Rusiji, in o ponedeljkovi konferenci v Zagrebu glede delovanja lokalnih medijev v Bosni in Hercegovini, Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem.