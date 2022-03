Pomembna zmaga Tottenhama v londonskem derbiju

London, 20. marca - Nogometaši Tottenhama so v boju za četrto mesto angleške lige in s tem uvrstitev v ligo prvakov dosegli pomembno zmago. Na londonskem derbiju so s 3:1 premagali neposrednega tekmeca West Ham, ga s četrto zmago na zadnjih petih tekmah prehiteli na lestvici in se zavihteli na peto mesto.