Jaklitscheva nadaljevala obisk pri rojakih v Nemčiji

Berlin, 20. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v soboto v rezidenci slovenskega veleposlaništva v Berlinu govorila o izzivih rojakov glede konzularnih potreb. Srečala se je tudi z rojaki v Severnem Porenju-Vestfaliji, so sporočili iz njenega urada.

Jaklitscheva je s Polono Mal Bitenc, ki je na veleposlaništvu odgovorna za izvajanje konzularne dejavnosti, govorila o izzivih in potrebah, saj je v Nemčiji od 30.000 do 40.000 slovenskih izseljencev in zdomcev. Med drugim je zaradi velikega interesa beseda tekla o vzpostavitvi konzularnih dni v mestu Hilden v deželi Severno Porenja-Vestfalija, saj bi si rojaki tako lažje uredili potrebne dokumente. V pogovoru z veleposlanikom Francijem Butom pa je ministrica izrazila svoje veselje, da je veleposlanik vrata svoje rezidence odprl tudi slovenski skupnosti.

Ministrica se je v Berlinu srečala tudi s soustanoviteljem coworking in kreativnega centra CISpace Iztokom Petkom. V okviru galerije v centru med drugim omogočajo predstavitve slovenskih umetnikov. S člani Društva v tujini izobraženih Slovencev (VTIS) pa je ministrica izvedela več o študijskih ali poklicnih poti članov v Nemčiji. V društvu so zagotovili, da se bodo trudili ohranjati in negovati skupnost v Berlinu. Predsednik novonastalega lokalnega odbora VTIS za Nemčijo Hugo Bosio je predstavil tudi načrtovane aktivnosti za člane v tem letu.

Jaklitscheva je drugi dan obiska zaključila v Hildnu v Severnem Porenju-Vestfaliji, nemški zvezni deželi z največ prebivalci. Srečala se je s predstavniki slovenskih društev, ki delujejo v tem delu Nemčije, to sta Slovenski cvet iz Moersa in Slovenski zvon iz Krefelda ter s predstavniki nekdanjih društev Bled iz Essna in Društva France Prešeren iz Burscheida.

Zbrani so ministrici predstavili aktualne aktivnosti ter pomembne projekte, ki jih načrtujejo v bližnji prihodnosti. Dotaknili so se nekaterih najbolj perečih vprašanj slovenske skupnosti, med drugim željo po konzularnem dnevu pri njih, pomanjkanje slovenskih duhovnikov in posledično zapiranje slovenskih župnij ter nezanimanje mladih za nadaljevanju društvenega življenja. Interes je dodatno oslabil čas pandemije covida-19.