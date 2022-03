V Rusiji na protestih proti vojni v Ukrajini nove aretacije

Hamburg, 20. marca - Na demonstracijah proti vojni v Ukrajini so v Rusiji po navedbah nevladnikov do popoldneva pridržali že več kot 20 protestnikov, je sporočila organizacija OWD-Info. Protesti so med drugim potekali v Moskvi, Sankt Peterburgu, Jekaterinburgu in Vladivostoku. Shodi proti ruski invaziji so bili tudi v Nemčiji in Ukrajini.