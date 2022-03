Beg pred vojno: Beguncem pomagajo tudi posamezniki, a pomoč naj bo premišljena

piše posebna poročevalka STA Mojca Zorko

Košice, 21. marca - Pomoč za ukrajinske begunce, ki bežijo čez mejo in jim pomagajo v begunskih centrih vzdolž ukrajinske meje na Poljskem, Slovaškem, Madžarskem in drugje, zbirajo tudi v Sloveniji. Jure Leben, Borovničan, ki je že 21 let poročen z Ukrajinko, je vodo, hrano in nekatere druge potrebščine kar sam dostavil v že več centrov na Slovaškem in Madžarskem.