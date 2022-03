V Ukrajini z domov zbežala že več kot četrtina prebivalstva

Ženeva, 20. marca - V Ukrajini je od začetka ruske invazije pred skoraj enim mesecem svoje domove zapustilo že več kot deset milijonov ljudi, kar je več kot četrtina prebivalstva, so danes sporočili iz visokega komisariata ZN za begunce. Od teh, ki so zapustili svoje domove, jih je 3,4 milijona zapustilo tudi Ukrajino. Pri ZN so doslej potrdili še smrt 902 civilistov.