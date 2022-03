Zvezo policijskih veteranskih društev Sever bo tudi prihodnja štiri leta vodil Tomaž Čas

Radenci, 20. marca - Zvezo policijskih veteranskih društev (ZPVD) Sever bo tudi v naslednjem štiriletnem mandatu vodil Tomaž Čas, podpredsedniki pa ostajajo Alojzij Klančišar, Bojan Lunežnik in Angel Vidmar, so na sobotni programsko-volilni skupščini v Radencih sklenili delegati ZPVD Sever. Med drugim so na skupščini tudi obsodili rusko agresijo na Ukrajino.