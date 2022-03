Shiffrinova in Odermatt zmagovalca zime

pripravil Aleksander Mladenović

Meribel, 20. marca - Z moškim slalomom in ženskim veleslalomom se je v Meribelu sklenila 56. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Sezono sta najbolj zaznamovala Mikaela Shiffrin in Marco Odermatt. Na vrhu seštevkov zime sta zasluženo Američanka in Švicar, ki sta osvojila najbolj prestižni lovoriki v svetu smučanja, velika kristalna globusa.