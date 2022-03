Dobitniki globusov svetovnega pokala v alpskem smučanju

*Ženske: - skupno: Mikaela Shiffrin (ZDA) - smuk: Sofia Goggia (Ita) - superveleslalom: Federica Brignone (Ita) - veleslalom: Tessa Worley (Fra) - slalom: Petra Vlhova (Slk) *Moški: - skupno: Marco Odermatt (Švi) - smuk: Aleksander Aamodt Kilde (Nor) - superveleslalom: Aleksander Aamodt Kilde (Nor) - veleslalom: Marco Odermatt (Švi) - slalom: Henrik Kristoffersen (Nor)