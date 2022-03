Izidi ženskega veleslaloma v Meribelu

* Izidi, veleslalom, ženske: 1. Federica Brignone (Ita) 2:14,68 1:07,14 1:07,54 2. Marta Bassino (Ita) 2:14,99 +0,31 1:07,69 1:07,30 3. Petra Vlhova (Slk) 2:15,05 +0,37 1:07,40 1:07,65 4. Tessa Worley (Fra) 2:15,13 +0,45 1:07,92 1:07,21 5. Ragnhild Mowinckel (Nor) 2:15,29 +0,61 1:07,16 1:08,13 6. Michelle Gisin (Švi) 2:15,31 +0,63 1:07,98 1:07,33 7. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:15,35 +0,67 1:06,32 1:09,03 8. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 2:15,46 +0,78 1:07,79 1:07,67 9. Valerie Grenier (Kan) 2:15,56 +0,88 1:08,00 1:07,56 Lara Gut-Behrami (Švi) 2:15,56 +0,88 1:07,64 1:07,92 ... 16. Ana Bucik (Slo) 2:16,67 +1,99 1:09,08 1:07,59 ... - Točke za svetovni pokal na finalnih tekmah sezone osvoji le najboljših 15 na tekmi. - svetovni pokal, skupno, ženske (37/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA)* 1493 točk 2. Petra Vlhova (Slk) 1309 3. Federica Brignone (Ita) 1055 4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 880 5. Michelle Gisin (Švi) 874 6. Sofia Goggia (Ita) 873 7. Sara Hector (Šve) 760 8. Tessa Worley (Fra) 747 9. Corinne Suter (Švi) 697 10. Marta Bassino (Ita) 673 ... 23. Andreja Slokar (Slo) 383 25. Ana Bucik (Slo) 376 53. Ilka Štuhec (Slo) 138 55. Meta Hrovat (Slo) 131 65. Tina Robnik (Slo) 89 80. Neja Dvornik (Slo 52 103. Maruša Ferk Saioni (Slo) 24 ... - veleslalom, seštevek, končni, ženske (9/9): 1. Tessa Worley (Fra)** 567 točk 2. Sara Hector (Šve) 540 3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 507 4. Petra Vlhova (Slk) 491 5. Marta Bassino (Ita) 356 6. Federica Brignone (Ita) 316 7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 253 8. Michelle Gisin (Švi) 247 9. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 219 10. Katharina Truppe (Avt) 203 ... 20. Meta Hrovat (Slo) 110 23. Ana Bucik (Slo) 99 30. Andreja Slokar (Slo) 58 31. Tina Robnik (Slo) 57 46. Neja Dvornik (Slo) 12 ...

(*) Opomba: Osvojila je veliki kristalni globus v skupnem seštevku zime.

(**) Opomba: Osvojila je mali kristalni globus v seštevku discipline.