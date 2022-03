Ruska vojska v Mariupolju napadla šolo, spopadi se nadaljujejo tudi drugod

Kijev, 20. marca - Ruska vojska je v soboto v obleganem ukrajinskem mestu Mariupolj bombardirala šolo, kjer se je skrivalo okoli 400 ljudi, so danes sporočile mestne oblasti. Podatkov o žrtvah še ni. O smrtnih žrtvah medtem poročajo iz drugih ukrajinskih mest, ki so prav tako tarče silovitega ruskega obstreljevanja, med drugim iz Mikolajeva in Harkova.