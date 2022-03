Franciji po zmagi nad Anglijo pokal šestih narodov

Pariz, 20. marca - Francoski ragbisti so zmagovalci prestižnega pokala šestih narodov, potem ko so v zadnjem krogu na domačem Stade de Franceu pred 80.000 gledalci ugnali Anglijo s 25:13. To je bila prva francoska zmaga v tem tekmovanju po 12 letih, s čimer so galski petelini postali prvi favoriti za svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili prihodnje leto.