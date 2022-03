Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 20. marca - Danes in jutri bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -8, v krajih z burjo okoli 4, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.