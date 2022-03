Triglav v četrtfinalu, Fužinar si je priboril tretjo tekmo

Ljubljana, 19. marca - Odbojkarji Hiše na kolesih Triglava so se uvrstili v četrtfinale državnega prvenstva, potem ko so na povratni tekmi osmine finala v Kranju s 3:0 premagali Špan Brezovico. Bolj izenačeno je na drugem dvoboju, Sij Metal Fužinar je po porazu doma v Novem mestu premagal Krko in izid izenačil na 1:1. Tretjo tekmo bo spet igral v svoji dvorani.