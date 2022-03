Goričani naredili nov korak v smeri prve lige

Ljubljana, 19. marca - Nogometaši Gorice so v 21. krogu 2. SNL premagali Krško z 2:0 (1:0), dosegli 17. zmago in prednost na lestvici pred drugouvrščenim Triglavom povečali na šest točk. V večernem derbiju kroga sta se namreč drugo- in tretjeuvrščena Triglav in Nafta 1903 razšla z nedoločenim izidom 0:0.