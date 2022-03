Ljubljana, 19. marca - Odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branika so se brez težav uvrstile v polfinale državnega prvenstva, Formisu in Krimu v dveh tekmah niso dopustile niti niza. Negotova pa sta preostala polfinalna para, na katerih bosta polfinalista odločili šele tretji tekmi.