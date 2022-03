Zagorelo v centru za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku pri Celju

Celje, 19. marca - Na deponiji Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje v Bukovžlaku je danes nekaj pred 15. uro zagorelo. Gasilci so požar v okoli pol ure pogasili in so nato s pomočjo delovnih strojev iskali morebitna žarišča, so za Radio Slovenija povedali v Poklicni gasilski enoti Celje.