Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Izidi kolesarske dirke Milano-San Remo

San Remo, 19. marca - Izidi kolesarske dirke Milano-San Remo.

 1. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Vivtorious)        6:27:49
 2. Anthony Tutguis (Fra/TotalEnergie)  	     +   0:02
 3. Mathie Van der Poel (Niz)
 4. Michael Matthews (Avs/BikeExcange-Jayco)
 5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)
 6. Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo)
 7. Soeren Kragh Andersen (Dan)
 8. Wout Van Aert (Bel7Jumbo-Visma)
 9. Jan Tratnik (Slo /Bahrain-Victorious)         +  0:05
10. Arnaud Demare (Fra/Groupana/FDJ)                 0:11
...
17. Primož Roglič (Slo/Jumbo Visma)              isti čas
33. Luka Mezgec (Slo/ BikeExcange-Jayco)             1:14
57. Jan Polanc (UAE Emirates)                    isti čas
ic/ic
© STA, 2022