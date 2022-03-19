Izidi kolesarske dirke Milano-San Remo
San Remo, 19. marca - Izidi kolesarske dirke Milano-San Remo.
1. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Vivtorious) 6:27:49 2. Anthony Tutguis (Fra/TotalEnergie) + 0:02 3. Mathie Van der Poel (Niz) 4. Michael Matthews (Avs/BikeExcange-Jayco) 5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 6. Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) 7. Soeren Kragh Andersen (Dan) 8. Wout Van Aert (Bel7Jumbo-Visma) 9. Jan Tratnik (Slo /Bahrain-Victorious) + 0:05 10. Arnaud Demare (Fra/Groupana/FDJ) 0:11 ... 17. Primož Roglič (Slo/Jumbo Visma) isti čas 33. Luka Mezgec (Slo/ BikeExcange-Jayco) 1:14 57. Jan Polanc (UAE Emirates) isti čas