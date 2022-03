Potapljači ob čiščenju Drave ugotavljajo večjo ozaveščenost ljudi

Maribor, 19. marca - Potapljači so danes v okviru mednarodne ekološke akcije v Mariboru, na Ptuju in v Varaždinu odstranjevali odpadke iz reke Drave. Tudi letos je bilo največ koles, prometnih znakov in nakupovalnih vozičkov, se pa potrjuje ocena, da so ljudje bolj ozaveščeni, saj ni več predmetov z nevarnimi snovmi, kot so hladilniki ali avtomobili, so povedali.