Zajc drugi, Jelar tretji po polovici v Oberstdorfu, najboljši Kraft

Oberstdorf, 19. marca - Avstrijec Stefan Kraft (223,2 točke) vodi po prvi seriji današnje tekme v smučarskih poletih. Na letalnici v Oberstdorfu, predzadnjem prizorišču sezone, so dobro leteli tudi Slovenci. Najboljši med njimi je svetovni podprvak Timi Zajc (211,9), ki je za drugo mesto poletel do 222,5 metra, Žiga Jelar (207,9) na tretjem mestu pa do 232 metrov.