Golob: Ponujamo nov družbeni dogovor, ki ne bo nikogar izpustil in bo kljuboval izzivom časa

Ljubljana, 19. marca - V Gibanju Svoboda so danes predstavili program in kandidate za državnozborske volitve. Predsednik stranke Robert Golob je ob tem poudaril, da ponujajo nov družbeni dogovor, v katerem ne bodo nikogar pustili zadaj in bo kljuboval izzivom časa. Obljublja, da se z ekipo na volitve ne podajajo iz lastne koristi in se bodo "borili za svobodo do zmage".