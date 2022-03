Razmere v Mariupolju ostajajo grozljive, Ukrajina brez dostopa do Azovskega morja

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Kijev, 19. marca - Razmere v Ukrajini so še naprej najhujše v Mariupolju na jugu države, kjer zdaj potekajo tudi ulični boji, Ukrajina pa je priznala, da je izgubila dostop do Azovskega morja. Rusija je danes sporočila, da je prvič uporabila hipersonične rakete.

Potem ko je ruska vojska v petek sporočila, da se obroč okoli obleganega mesta Mariupolj oži, je danes ukrajinska vojska priznala, da so "začasno" izgubili dostop do Azovskega morja, ob katerem leži strateško pristanišče Mariupolj.

Od tam poročajo o uličnih bojih, boji so potekali tudi za veliko jeklarno Azovstal, ki leži na obrobju mesta.

Razmere v mestu, kjer je še okoli 300.000 ljudi, ostajajo grozljive. Ljudem zmanjkuje vode in hrane, ni elektrike in ogrevanja, na ulicah ležijo trupla. Mesto je poleg tega stalno tarča bombardiranja.

Ukrajinski poslanec Dmitro Gurin, čigar starši so ujeti v mestu, je za BBC razmere opisal kot srednjeveške. "Ljudje so brez hrane in, kar je še huje, brez vode, tanki obstreljujejo bloke, tako da ne morejo ven. Sedijo v kleteh in čakajo, da bodo umrli," je dejal.

Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so iz zaklonišča pod ruševinami gledališča v mestu, ki so ga v sredo bombardirale ruske sile, doslej rešili 130 ljudi. V zaklonišču naj bi jih bilo sicer prek 1000, večinoma žensk in otrok, reševanje pa je oteženo zaradi stalnih bojev.

V bližnjem mestu Zaporožje se je danes začela 38-urna policijska ura, ki so jo uvedli, potem ko je bilo v ruskem raketnem napadu ubitih najmanj devet ljudi.

V petek so ruske sile napadle tudi vojašnico v Mikolajivu, prav tako na jugu države, v kateri naj bi bilo po nekaterih podatkih 200 ukrajinskih vojakov. Poslopje je popolnoma porušeno, uradnih podatkov o žrtvah ni, a naj bi jih bilo več deset.

Župan Mikolajiva Oleksander Senkevič je povedal, da ruske sile, ki nadzorujejo sosednji Herson, od tam stalno bombardirajo mesto z okoli pol milijona prebivalci. Pojasnil je, da se napadi vrstijo tako hitro, da sploh ne uspejo razglasiti alarma.

Rusija je v petek, kot so danes sporočili v Moskvi, v Ukrajini prvič uporabila hipersonične rakete. Z njimi naj bi uničili podzemno skladišče orožja in raket na območju Ivano-Frankivska na zahodu Ukrajine.

Hipersonične rakete spadajo med novo orožje, ki ga razvija Rusija, predsednik Vladimir Putin pa jih je ob predstavitvi označil za nepremagljive.

Medtem ruska stran o žrtvah med svojimi vojaki ne poroča, po trditvah ukrajinskega predsednika Volodmirja Zelenskega pa naj bi jih bilo več kot 14.000.

Ko je komentiral petkovo dogajanje v Moskvi, ko je ruski predsednik Vladimir Putin na prireditvi ob osmi obletnici ruske zasedbe polotoka Krim zbral množico ljudi na stadionu Lužniki, je Zelenski namreč dejal: "Zdaj pa si predstavljate, da je na stadionu 14.000 trupel, poleg več deset tisoč ranjenih in pohabljenih."

Zelenski je sicer Rusijo znova pozval k mirovnim pogajanjem: "Čas je, da se srečamo. Čas je, da se pogovarjamo."

"Pogajanja o miru in varnosti v Ukrajini so edina možnost za Rusijo, da zmanjša škodo, ki jo je povzročila z lastnimi napakami," je dodal in opozoril, da bodo posledice teh napak še dolgo nosile generacije Rusov.

Ukrajina je danes tudi Kitajsko pozvala, naj se pridruži obsodbam ruske agresije.

Medtem ljudje pred vojno še naprej bežijo iz Ukrajine, a tisti, ki državo zapuščajo zdaj, so po oceni ZN "bolj travmatizirani", kot so bili tisti, ki so pobegnili v prvi fazi vojne.

Tiskovni predstavnik visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) Matthew Saltmarsh je dejal, da ljudje, ki bežijo zdaj, nimajo stikov v tujini ali načrta, kam bi šli.

Ukrajino je od 24. februarja, ko se je začela obsežna ruska invazija, zapustilo že več kot 3,3 milijona ljudi, skoraj 6,5 milijona pa naj bi jih bilo razseljenih znotraj države.