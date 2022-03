Izidi biatlona (2)

* Izidi: - moški, zasledovanje (12,5 km) 1. Erik Lesser (Nem) 32:03,8 (0) 2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 9,4 (1) 3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 22,7 (3) 4. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:04,9 (2) 5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 1:09,7 (2) 6. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:31,3 (3) 7. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 1:37,9 (1) 8. Aleksander Fjeld Andersen (Nor) 1:40,4 (2) 9. Benedikt Doll (Nem) 1:43,6 (3) 10. Vytautas Strolia (Lit) 1:50,1 (1) ... 46. Klemen Bauer (Slo) 5:38,6 (6) - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 969 točk 2. Sebastian Samuelsson (Šve) 687 3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 682 4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 670 5. Emilien Jacquelin (Fra) 658 6. Tarjei Boe (Nor) 573 7. Simon Desthieux (Fra) 572 8. Benedikt Doll (Nem) 557 9. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 493 10. Erik Lesser (Nem) 492 ... 49. Jakov Fak (Slo) 99 80. Miha Dovžan (Slo) 26 86. Klemen Bauer (Slo) 12 93. Rok Tršan (Slo) 7 101. Lovro Planko (Slo) 2