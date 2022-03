Lesserju presenetljivo zasledovanje, Bauer za konec kariere 46.

Oslo, 19. marca - Erik Lesser je dobil današnjo moško zasledovalno biatlonsko tekmo za svetovni pokal v Oslu. Triintridesetletni Nemec se je do zmage na 12,5-kilometrski tekmi prebil po zaslugi hitrega in brezhibnega streljanja. Zadnjič v karieri pa je nastopil Klemen Bauer in zasedel 46. mesto.