Izidi biatlona (1)

* Izidi: - ženske, zasledovalno (10 km): 1. Tiril Eckhoff (Nor) 29:55,7 (2) 2. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 24,9 (2) 3. Paulina Fialkova (Slk) 50,5 (0) 4. Anais Chevalier Bouchet (Fra) 59,0 (1) 5. Denise Herrmann (Nem) 1:05,2 (2) 6. Lisa Hauser (Avt) 1:11,0 (3) 7. Marketa Davidova (Češ) 1:19,7 (3) 8. Elvira Oeberg (Šve) 1:29,7 (2) 9. Franziska Hildebrand (Nem) 1:34,3 (0) 10. Franziska Preusss (Nem) 1:37,2 (0) ... 51. Živa Klemenčič (Slo) 6:16,2 (2) . Nika Vindišar (Slo) krog zaostanka - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 909 točk 2. Elvira Oeberg (Šve) 783 3. Lisa Theresa Hauser (Avt) 665 4. Hanna Oeberg (Šve) 631 5. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 628 6. Dzinara Alimbekava (Blr) 589 7. Denise Herrmann (Nem) 553 8. Dorothea Wierer (Ita) 548 9. Marketa Davidova (Češ) 533 10. Julia Simon (Fra) 529 ... 99. Polona Klemenčič (Slo) 8